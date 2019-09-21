Кононов сохранит пост в «Спартаке» до игры Кубка России

Москва, 21 сентября. Главный тренер «Спартака» Олег Кононов не покинет столичный клуб в ближайшие дни. По информации источника Федерального агентства новостей, он сохранит свой пост до игры Кубка России.

Как стало известно ФАН, разговоры о возможной отставке в настоящий момент не ведутся, а специалисту предстоит готовить команду к матчу Кубка России против «КАМАЗа». Сообщается, что до этой встречи никаких кадровых перестановок не планируется, а дальнейшее будущее Кононова в клубе решится по итогам ближайших матчей.

Кононов возглавил «Спартак» осенью прошлого года после отставки Массимо Карреры, сменив исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо. В прошлом сезоне команда финишировала на пятом месте.

Летом клуб покинула большая группа футболистов. В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место после десяти туров, в активе команды 14 очков. Последние четыре матча во всех турнирах команда проиграла.

Ранее источник ФАН сообщал, что, в случае увольнения 53-летнего специалиста, в клубе держат в уме четырех кандидатов. В их числе значатся наставник «Урала» Дмитрий Парфенов, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Кроме того, не исключен вариант приглашения рулевого «Оренбурга» Владимира Федотова, а также иностранного специалиста, которого может предложить генеральный директор клуба Томас Цорн. Вариант с приглашением Курбана Бердыева не обсуждался.

В минувшую пятницу «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым, который вышел на свободу по УДО.