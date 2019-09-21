ФАН разъясняет: либеральная пресса пытается обелить экстремиста Стомахина

Российские либеральные СМИ дезинформируют своих читателей, намеренно обеляя освобожденного из колонии экстремиста Бориса Стомахина.

Ранее в агрегаторе «Яндекс.Новости» был сформирован сюжет: «Радикальный публицист Стомахин вышел на свободу». В нем сообщается, что Борис Стомахин, которого в 2014 году приговорили к семи годам колонии за призывы к экстремизму, вышел на свободу. По словам его адвоката Светланы Сидоркиной, последний год ее подопечный находился в тюрьме в Балашове Саратовской области, а до этого отбывал наказание в колонии в Пермском крае.

На новость об освобождении «профессионального борца с режимом» молниеносно отреагировали журналисты либеральных и откровенно антироссийских изданий («Дождь», «Эхо Москвы», «Грани.ру»), которые наперебой начали петь дифирамбы Стомахину и публиковать с ним эксклюзивные интервью.

При этом в заголовках авторы подобных статей активно используют такие нейтральные термины как «публицист» или «журналист», явно стараясь обелить эту фигуру перед широкой общественностью. Некоторые пошли еще дальше, они искажают причину, по которой был осужден Стомахин. Так, например, принадлежащий беглому олигарху Ходорковскому ресурс МБХ-медиа сообщает, что радикал был осужден за «русофобию». «Медиазона» же утверждает, что якобы лишь «за текст о терактах».

Однако такие издания занимаются тем, что намерено вводят своих читателей в заблуждение, так как речь идет о самом настоящем экстремисте, для которого этот тюремный срок был далеко не первым. И поводом для его осуждения были вовсе не «безобидные публикации» и «тексты о терактах», о которых пытаются донести либеральные СМИ, а тот факт, что Стомахин на протяжении нескольких десятилетий допускает абсолютно экстремистские высказывания в адрес россиян.

Еще в 2000 году он «прославился» своими текстами, в которых оправдывал действия террористических формирований в Чечне и радовался смертям российских солдат.

Вот одна из цитат одной из статей этого «публициста»:

«Убивать, убивать, убивать! Залить кровью всю Россию, не давать ни малейшей пощады никому, постараться непременно устроить хотя бы один ядерный взрыв на территории РФ — вот какова должна быть программа радикального Сопротивления, и русского, и чеченского, и любого! Пусть русские по заслугам пожинают то, что они плодили».

Также Стомахин неоднократно оправдывал теракты в России и заявлял, что якобы «русские заслужили именно этого». Именно за такую публикацию он получил свой последний тюремный срок — находясь в местах лишения свободы он написал и передал на волю для публикации в интернете статью «Или пару вокзалов взорвать здесь железнодорожных!», где одобрялась серия терактов в Волгограде в 2013 году.

Кроме того, выйдя на свободу в сентябре этого года, он открыто заявил о том, что «хочет отомстить режиму» — то есть, вполне вероятно Стомахин может прямо сейчас планировать какое-то преступление.

Однако либералов это особо не беспокоит — они в своих статьях пытаются обелить Стомахина. Придав ему образ «политического заключенного», посаженного за решетку «за безобидные публикации». Еще в 2014 году об этом писала правая рука скандального блогера Навального Леонид Волков — он пытался внушить подписчикам, что Стомахин получил свой срок «за слова».

Тем временем Стомахину дали 6.5 лет строгого режима. За слова. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) April 22, 2014

Сегодня либеральные СМИ следуют этому же вектору, говоря о том, что Стомахин якобы «простой публицист». Некоторые из них подчеркивают тот факт, что этот «публицист» подал иск в ЕСПЧ на Россию, дескать его осудили «за выражение собственного мнения», видимо, намекая на «суровость» российского правосудия.

Однако факт остается фактом — Стомахин явный радикал и экстремист. За публикации, которые допускал этот «журналист», его бы посадили в любой стране мира. А либеральные СМИ явно пытаются сделать из него очередную «сакральную жертву».

Напомним, проект Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» ставит целью предоставлять своим читателям объективную картину происходящего, показать все точки зрения. Считаем, что некоторые СМИ, голословно провозгласившие себя «либеральными», занимаются откровенным словоблудием и забывают об основополагающих демократических принципах. В первую очередь в этом замечены прозападные СМИ, в том числе признанные в России иноагентами. Они умело отрабатывают деньги своих западных хозяев, среди которых и Конгресс США, и структуры миллиардера Джорджа Сороса, и другие весьма сомнительные источники.

Кроме того, эти СМИ на своих же площадках и в социальных сетях занимаются откровенными репрессиями, удаляя неудобные для них мнения, а также следуют жесткой идеологической цензуре, в том числе против ФАН. Так поступают The Bell, The Insider, «Настоящее время», «Медиазона», «Новая газета», RTVI, «Сноб», «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Деловой Петербург» и TJournal. Затем к ним присоединились Meduza, «Росбалт», Republic.

Рубрика «ФАН разъясняет» была создана для анализа работы антироссийских СМИ. Мы хотим показать нашим читателям объективную подачу информации, а также предоставить площадки для свободного обмена мнениями (естественно, в рамках законодательства РФ).