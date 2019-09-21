Пожилая пара рассказала ФАН, что больше не боится вернуться в Сирию благодаря РФ

Покинувшие страну во время активной фазы конфликта граждане Сирии в настоящее время продолжают активно возвращаться в родную страну. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР поговорил с беженцами, приехавшими назад из Ливана.

Пожилая пара, которая только пересекла границу между государствами, рассказала нашему репортеру, что больше не чувствует угрозу жизням на сирийской территории. Опасность в виде террористических группировок наконец почти полностью миновала, и потому они решили отправиться в родное место.

«Да, мы возвращаемся домой. Все потому что наша жизнь неразлучна с Сирией, наш дом именно здесь, и теперь тут снова стало безопасно. Мы из поселения Джейда, это в провинции Эль-Кунейтра», — рассказали беженцы.

По их мнению, ключевую роль в том, что обстановка в арабской республике наладилась и опасность в виде террористов, подошедших уже к самому Дамаску, отступила, сыграли, конечно, сами сирийцы, проявившие небывалую храбрость и любовь к родине. Но не менее серьезный вклад вложила Россия, которая вовремя пришла на помощь и выправила ситуацию в момент, когда все могло быть уже безвозвратно утеряно.

«Все благодаря сирийцам, русским и всем другим дружественным нам странам. В дальнейшем Сирия обязательно будет дружить с РФ и всеми теми, кто нам помогает!» — выразили уверенность собеседники корреспондента ФАН.

Ранее наш репортер в САР поговорил с мужчиной, который проживает недалеко от ливанской границы и занимается извозом беженцев, возвращающихся из соседней страны в свои дома на сирийской территории. Он заметил, что за последнее время поток вынужденных переселенцев, следующих назад на родину, увеличился примерно на 80%.

Также министр обороны РФ Сергей Шойгу во время недавнего выступления на фестивале «Армия России – 2019» подвел промежуточные итоги российской операции в Сирии. Он, в частности, сообщил об успешном ходе возвращения перемещенных лиц в Сирию — по данным главы МО, сейчас в арабскую республику ежедневно прибывает больше одной тысячи беженцев.