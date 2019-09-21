Ультиматумы Украины по газу могут в перспективе оставить Киев без транзита

Москва, 21 сентября. «Нафтогаз» озвучил свои расценки на транзит газа для «Газпрома» на ближайшие пять лет, ультиматум Киева поставил в затруднительное положение европейцев, отметил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Нафтогаз» озвучил расценки на ближайшие пять лет на транзит российского газа: при бронировании 60 млрд кубометров мощностей украинской ГТС тариф составит 3,21 доллара за 1 тысячу кубов на 100 км. При бронировании 90 млрд кубометров цена транзита будет составлять 2,56 доллара за 1 тысячу кубов на 100 км.

Митрахович отметил, что ультиматумы Киева выглядят как минимум странно, ведь до конца года «Нафтогаз» пройдет процедуру анбандлинга — разделения по видам деятельности. Газовые вопросы перейдут в ведомство компании «Магистральные газопроводы Украины». Видимо, нынешние директора «Нафтогаза» уверены в том, что они продолжат влиять на транзит газа. Однако после попытки «Нафтогаза» втрое повысить тариф на транзит, эти «игры» могут сыграть с Украиной злую шутку.

В ходе трехсторонней консультации России, Украины и Еврокомиссии в Брюсселе в четверг Москва предложили продлить контракт на имеющихся условиях на короткий срок. Однако Киев отказался. В Москве уверены, что Украина не сможет до 1 января 2020 года перестроиться на европейские правила, а, значит, текущий контракт придется продлить.

Эксперт напомнил, что желание Украины в одностороннем порядке повысить тарифы через Стокгольмский арбитраж удивило многих, в том числе европейских судей. Претензии Киева удовлетворить отказались.

«Но европейцы тогда внезапно поняли: Украина ведет одностороннюю игру, которая не в интересах ЕС. А значит, транзитер она ненадежный», — напомнил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Текущая позиция Киева никак не улучшает ситуацию, а лишь в очередной раз доказывает, что Украина недоговороспособна и способна устанавливать грабительские тарифы без ведома европейцев. Для Европы продолжение транзита является вопросом безопасности электроэнергии для обеспечения промышленности, отопления целых государств в зимний период. Брюссель не может допустить прекращения транзита из-за выходок Киева.

Европейцам удалось «надавить» на Киев: глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев «не допускает такой опции, как неподписание нового контракта». Однако признал, что есть риск срыва переговоров.

Митрахович подчеркнул, что для России сейчас важно выиграть время, ведь за 2020 год будут достроены обходные газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а также ответвления магистралей в Европе.

«Кроме того, российские власти, похоже, взяли курс на строительство «Турецкого потока — 2», иначе не реанимировали бы трубы, которые прокладывались для «Южного потока»», — отметил эксперт.

Митрахович не исключил, что в текущей ситуации России придется пойти на компромисс с Украиной и даже согласиться на транзит газа по завышенной цене. Формально, это решение будет всеми воспринято как победа, однако в перспективе Россия сможет лишить Украину транзита и использовать альтернативные газопроводы.