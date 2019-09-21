Гоген Солнцев оставил жену-пенсионерку «мокнуть в Подмосковье»

Москва, 21 сентября. Эпатажный шоумен Гоген Солнцев улетел к солнцу без своей 64-летней супруги Екатерины Терешкович, заявив, что она осталась «мокнуть в Подмосковье».

О том, что часть сентября супруги проведут раздельно, стало известно из Instagram-аккаунта Солнцева.

Он опубликовал фото, на котором стоит в белой летней рубашке и солнцезащитных очках на фоне вовсе не московских пейзажей. Оказалось, что шоумен решил продлить лето и поэтому улетел в теплые края.

Он также написал, что у него все хорошо, как и у его супруги «Кати», которая, правда, по неизвестным причинам осталась в России.

В конце своего мини-обращения к пользователям Солнцев отметил, что надеется, что Екатерина во время его отсутствия не будет употреблять алкоголь.

«Надеюсь, «квасит» только огурцы и помидоры…», — написал шоумен.

Поклонники в комментариях разделились на тех, кто пожелал Солнцеву хорошо провести время на отдыхе, и тех, кто покритиковал его за то, что он оставил жену в одиночестве в России.

Солнцев ранее рассказывал фанатам о том, что его семейная жизнь довольно непростая. Шоумену, например, пришлось лечить жену от алкогольной зависимости, сообщают «Дни.ру». Часть подписчиков считает, что сам Солнцев сам довел Терешкович до алкогольной зависимости, от которой она теперь вынуждена лечиться.

В июле Солнцев отпустил свою супругу Екатерину Терешкович на отдых одну, сам с ней не поехал. Компанию женщине составлял друг детства шоумена.