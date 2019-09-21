Четверо силовиков ВСУ ранены, один погиб при подготовке диверсантов в Донбассе

Донецк, 21 сентября. Четверо украинских военнослужащих получили ранения, один погиб в результате двух небоевых инцидентов, сообщили в управлении Народной милиции (УНМ) ДНР.

По данным разведки ДНР, в 35-й бригаде ВСУ во время занятий по проведению диверсий произошел подрыв взрывного устройства. В результате происшествия погиб один сержант, руководитель занятия и еще два военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

Второй инцидент произошел в первой танковой бригаде ВСУ, которая недавно прибыла в Донбасс на замену 17-й бригаде. Из-за отсутствия какой-либо подготовки новобранец ВСУ подорвался на ручной гранате. Военнослужащий получил травмы.

Напомним, гражданская война на Украине, разгоревшаяся после государственного переворота в стране, длится с 2014 года. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, заявили о своей независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, украинская сторона, как отмечают в республиках Донбасса, регулярно нарушает режим прекращения огня. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.

Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ не намерены отводить силы в районе Петровского, вместо этого ВСУ роют траншеи и минируют территорию вблизи участка разведения сил в Донбассе. Кроме того, в ДНР отметили, что ВСУ активизировали работы снайперов.