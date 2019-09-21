Американец сделал своей девушке предложение под водой и утонул

Вашингтон, 21 сентября. Житель американского штата Луизиана утонул, когда сделал своей девушке предложение выйти за него замуж во время совместного отпуска в Танзании, сообщило издание Daily Mirror.

Мужчина хотел поразить свою возлюбленную и сделал ей предложение в необычном месте. На кадрах, которые были опубликованы девушкой в социальной сети Facebook, видно, как мужчина, плавая в маске в неком резервуаре с водой, показывает ей через стекло листок с предложением стать его супругой. Спустя несколько мгновений мужчина достает коробку с кольцом. Девушка, увидев происходящее, трепетала от радости.

Мужчина, сделав своей спутнице предложение руки и сердца, уплыл. Позже выяснилось, что он «так и не поднялся» на сушу.

«Ты так и не поднялся из этих глубин, поэтому ты никогда не услышишь мой ответ. Да! Да! Миллион раз, да, я выйду за тебя замуж! У нас никогда не получится начать жить вместе и радоваться жизни, так как самый счастливый день для нас превратился в самый ужасный», — написала девушка в Facebook.

При этом, в какой момент произошла трагедия, не уточняется. Также остается неизвестным, что стало причиной гибели американца.