ЛНР призвала гарантов «Минска» отреагировать на срыв согласования «формулы Штайнмайера»

Луганск, 21 сентября. Страны-гаранты минских соглашений должны отреагировать на отказ Украины согласовать «формулу Штайнмайера», которая включает в себя механизм предоставления Донбассу особого статуса. С таким призывом выступил глава МИД Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.

Представители Украины во время заседания контактной группы в Минске 18 сентября сорвали согласование «формулы Штайнмайера». Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что причиной стало техническое недоразумение, а в сам документ будут вносить правки.

Дейнего, комментируя его заявление, назвал поступок представителей Украины ревизией ранее принятых решений. Он подчеркнул, что текст «формулы» согласовала «нормандская четверка» (Россия, Франция, Германия, Украина) и направила в контактную группу. В согласовании принимал участие и помощник президента Украины Андрей Ермак, указал министр.

«Господин Ермак не имел таких полномочий — согласовывать текст «формулы»? Тогда что он там вообще делал? А если имел и согласовал, тогда о каких изменениях рассуждает господин Пристайко?» — задался он вопросом.

Дейнего обратил внимание, что вопрос с согласованием тормозится уже почти три года. Еще в 2015 году, по его словам, контактная группа получила от «нормандской четверки» «формулу Штайнмайера» для обсуждения. Киев тогда отказывался не только обговаривать аспекты ее реализации, но и в принципе принимать ее к рассмотрению, вплоть до отрицания ее существования.

Речь идет о плане по урегулированию гражданской войны на Украине, который в 2016 году предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Озвученные им меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные шаги со стороны Киева замедляют мирный процесс, однако работа по урегулированию конфликта в Донбассе тем не менее должна продолжаться.

Тем временем у офиса украинского президента Владимира Зеленского прошла акция с призывом отказаться от выполнения минских договоренностей по «формуле Штайнмайера».

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.