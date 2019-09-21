Российский борец Сидаков посвятил победу на ЧМ погибшим в Беслане детям

Нур-Султан, 21 сентября. Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков посвятил победу на чемпионате мира в Казахстане детям-жертвам теракта в Беслане. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В финальном поединке 23-летний россиянин одолел итальянца Франка Чамисо. Спортсмены выступали в весовой категории до 74 килограммов.

«Я свою победу хотел бы посвятить памяти детей, что погибли в результате теракта в Беслане в 2004 году», — заявил борец.

Профессиональный борец, который родился в Беслане, также сообщил, что еще во время тренировок в родном городе дал себе обещание выиграть турнир и посвятить погибшим победу. Он подчеркнул, что бесланская трагедия «коснулась нас всех, мы все очень сильно переживали».

Заурбек Сидаков стал двукратным чемпионом мира. В прошлом году он взял золото в Будапеште. В его активе также победа на Европейских играх в Минске.

Напомним, вооруженные боевики ворвались 1 сентября 2004 года в школу №1 в Беслане. Террористы захватили более тысячи заложников и удерживали их в школе на протяжении трех дней. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.