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Росгвардия сообщила о задержании трех боевиков ИГ в Нижневартовске

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Росгвардия сообщила о задержании трех боевиков ИГ в Нижневартовске

Москва, 21 сентября. Трое подозреваемых в преступлениях террористической направленности боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена на РФ) задержаны в Нижневартовске, об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

В ведомстве сообщили, что подозреваемые были задержаны в ходе спецоперации. По данным следствия, подозреваемые проводили идеологическую обработку и склоняли граждан к участию в деятельности террористической организации. Кроме того, задержанные финансировали запрещенные террористические организации, пропагандировали идеологию и оправдание терроризма.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты экстремистская литература, символика и флаг террористической организации и боеприпасы. Также у одного из задержанных нашли крупную партию наркотиков и пистолет с патронами. Следствие возбудило два уголовных дела. Спецоперация проводилась бойцами СОБР управления Росгвардии по ХМАО-Югре, сотрудниками Следственного комитета и других силовых структур.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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