США ищут способы подготовить F-35 к противодействию С-400

Вашингтон, 21 сентября. Американские военные ищут способы подготовить истребители-невидимки F-35 к противодействию российским системам ПВО с помощью компьютерного моделирования.

Ранее российские и западные СМИ сообщили, что американские F-35 оказались уязвимы перед российскими зенитными ракетными комплексами С-400. Кроме того, Москва активно занимается разработкой С-500, который способен поражать американские «невидимки» с более дальнего расстояния.

Информация о российских разработках, которые делают лучшие американские истребители-невидимки F-35 беззащитными, ударила по имиджу Пентагона. США приходится реагировать на возросший уровень угрозы и вести разработки средств борьбы с российскими, а заодно и китайскими системами ПВО.

Как утверждает National Interest, это не подготовка к войне против РФ или КНР. Однако в Вашингтоне отметили, что американские истребители могут попасть под действие С-400 в стране, которая приобрела их у России. В Пентагоне не уточнили, о какой именно стране идет речь, однако ухудшившиеся отношения Вашингтона с Анкарой дают повод считать, что это может быть и Турция. Ранее Анкара приобрела у России С-400.

Для того, чтобы научить F-35 противостоять российским С-400, американские разработчики используют полигоны под открытым воздухом и компьютерное моделирование. Оно позволяет оценить уровень угрозы российских и китайских систем ПВО для американских «невидимок».

Американские F-35 долгое время считались одними из передовых истребителей из-за своей «невидимости». Ранее в Минобороны РФ ответили на угрозу американского генерала в адрес Калининградской области. В российском ведомстве отметили, что американские истребители остаются «невидимыми» «только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей».