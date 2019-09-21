Тарасов объяснил, почему бросил Бузову ради Костенко

Москва, 21 сентября. Футболист и экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов объяснил, почему когда-то бросил Бузову ради Костенко.

В своем Instagram-аккаунте Тарасов опубликовал фото с новой избранницей, ростовской моделью Анастасией Костенко, которая сейчас беременна вторым ребенком.

Рядом с фотографией футболист написал о том, что никогда не предаст возлюбленную, но решил сделать это в несколько завуалированной форме.

«Волк никогда не предаст свою волчицу ради доступной собаки», — написал Тарасов.

Он также отметил, что «иногда стоит пройти определенный и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу».

Вероятно, Тарасов подразумевал свои предыдущие отношения с Ольгой Бузовой и хотел сказать, что Ольга лишь просто была на его пути, который на самом деле вел к Костенко.

Снимок собрал почти 1,5 тысячи комментариев, где, по большей части, развернулись бурные обсуждения высказывания спортсмена, которое многие сочли глупым.

«Анастасию собакой выставил. Прежде, чем философствовать, стоит задуматься, к месту это будет или нет. Боже, наитупейший человек», — написала valechka.ladygina. «Цитатка 15-летних из «ВКонтакте». Ведь взрослый мужик же!», — подметила jullia_vn. «Самому не смешно?», — поинтересовалась nadezdaignatova. «Не мужик», — категорично заявил пользователь lml_7777. «Просто ты не волк, а так все правильно», — резюмировал 8lullabies8.

А одна из пользовательниц отметила, что автором подписи к фото и вовсе могла быть сама Костенко.

«Настя так любит писать постскриптум, что несложно догадаться, кто писал пост», — заметила vlast_zelanija.

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов заключили брак в 2012 году. Четыре года пара была вместе, пока в 2016 году Бузова не подала на развод после многочисленных слухов об измене футболиста с моделью из Ростова Анастасией Костенко.

В результате Тарасов и Костенко стали мужем и женой, а Бузова до сих пор не нашла новую вторую половину.

Несмотря на то, что пара «тарабузиков» перестала существовать три года назад, девушка болезненно реагирует на известия, связанные с личным счастьем футболиста. Зато развод помог ей расширить границы собственной деятельности — она стала популярной певицей.

Многие поклонники после развода встали на сторону телезвезды, назвав Костенко разлучницей. Они вспомнили, что на чужом несчастье счастья не построишь. Однако нашлись и те, кто вступился за Анастасию, посчитав, что Ольга просто завидует бывшему супругу и его молодой жене.