Телеведущий Шустер подаст на олигарха Коломойского в суд

Киев, 21 сентября. Известный журналист Савик Шустер обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Об этом заявил сам ведущий в прямом эфире телеканала «Украина».

По словам телеведущего, в сентябре 2015 года его студия подписала контракт с телеканалом «1+1» на выпуск передач, который действовал до конца лета 2018 года. Однако, как утверждает Шустер, после двух выпусков программу сняли с эфира. При этом журналист отметил, что команда шоу «все равно давала сигнал «1+1», они нас не выпускали в эфир».

Иск связан с высказыванием бизнесмена в интервью украинскому изданию, где она заявил, что Шустер нарушил контракт, получив в 2015 году предоплату за 10 передач вперед на 2,5 миллиона долларов.

«Сделал одну передачу, а на вторую «спалился» — взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого», — сказал предприниматель.

Коломойский позвонил в эфир программы, потребовал не пугать его судами и вернуть деньги, якобы взятые за 10 передач с участием Шустера в эфире телеканала «1+1».

«А вы верните 155 миллиардов (долларов)», — сказал ведущий.

Затем Шустер пригласил в студию своего представителя Павла Елизарова, который занимается финансовыми вопросами.