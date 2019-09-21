Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Телеведущий Шустер подаст на олигарха Коломойского в суд

32
0 Оставить комментарий

Телеведущий Шустер подаст на олигарха Коломойского в суд

Киев, 21 сентября. Известный журналист Савик Шустер обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Об этом заявил сам ведущий в прямом эфире телеканала «Украина».

По словам телеведущего, в сентябре 2015 года его студия подписала контракт с телеканалом «1+1» на выпуск передач, который действовал до конца лета 2018 года. Однако, как утверждает Шустер, после двух выпусков программу сняли с эфира. При этом журналист отметил, что команда шоу «все равно давала сигнал «1+1», они нас не выпускали в эфир».

Иск связан с высказыванием бизнесмена в интервью украинскому изданию, где она заявил, что Шустер нарушил контракт, получив в 2015 году предоплату за 10 передач вперед на 2,5 миллиона долларов. 

«Сделал одну передачу, а на вторую «спалился» — взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого», — сказал предприниматель.

Коломойский позвонил в эфир программы, потребовал не пугать его судами и вернуть деньги, якобы взятые за 10 передач с участием Шустера в эфире телеканала «1+1».

«А вы верните 155 миллиардов (долларов)», — сказал ведущий.

Затем Шустер пригласил в студию своего представителя Павла Елизарова, который занимается финансовыми вопросами.

«Мы будем очень рады видеть вас в суде. Вот контракт, который мы подписывали на три года. Мы передавали вам сигнал, а вы этот сигнал не трансформировали», — сказал он.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров