Трамп убежден, что не сказал ничего неверного в разговоре с Зеленским

Вашингтон, 21 сентября. Президент США Дональд Трамп убежден, что не сказал ничего неверного во время телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он написал в микроблоге Twitter.

Глава Белого дома считает, что историю о нем и его разговоре с Зеленским «сфабриковали» члены Демократической партии. По его мнению, демократы сторонятся того, что бывший вице-президент США и кандидат на пост главы страны на выборах 2020 года Джозеф Байден требовал от украинского правительства уволить прокурора, расследовавшего дело против его сына.

....story about me and a perfectly fine and routine conversation I had with the new President of the Ukraine. Nothing was said that was in any way wrong, but Biden’s demand, on the other hand, was a complete and total disaster. The Fake News knows this but doesn’t want to report!