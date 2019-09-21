Трамп убежден, что не сказал ничего неверного в разговоре с Зеленским

Вашингтон, 21 сентября. Президент США Дональд Трамп убежден, что не сказал ничего неверного во время телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он написал в микроблоге Twitter.

Глава Белого дома считает, что историю о нем и его разговоре с Зеленским «сфабриковали» члены Демократической партии. По его мнению, демократы сторонятся того, что бывший вице-президент США и кандидат на пост главы страны на выборах 2020 года Джозеф Байден требовал от украинского правительства уволить прокурора, расследовавшего дело против его сына.

«Ничего неверного сказано не было. С другой стороны, требование Байдена — это полная катастрофа, — подчеркнул Трамп. — «Фейк ньюс» знают это, но не пишут!»

....story about me and a perfectly fine and routine conversation I had with the new President of the Ukraine. Nothing was said that was in any way wrong, but Biden’s demand, on the other hand, was a complete and total disaster. The Fake News knows this but doesn’t want to report! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 сентября 2019 г.

Напомним, газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором, ссылаясь на свои источники, сообщила, что во время телефонных переговоров Трампа и Зеленского, которые состоялись в июле, американский президент «примерно восемь раз» рекомендовал украинскому лидеру оказать содействие адвокату главы Белого дома Рудольфу Джулиани. Последний настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном Хантером.

Байден-младший входил в состав совета директоров Burisma Group, одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Занимая пост вице-президента США, в 2016 году его отец требовал от украинского правительства проведения жесткой антикоррупционной политики и призывал к отставке генпрокурора страны Юрия Луценко, расследовавшего деятельность Burisma.

Информацию издания отрицает глава МИД Украины Вадим Пристайко. По его словам, беседа президентов касалась многих вопросов, на которые «надо было иметь довольно серьезные ответы».

Тем временем сам Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским.