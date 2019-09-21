Украинцам будут платить за доносы на коррупционеров и «сепаратистов»

Команда президента Украины объявила о намерении создать специальную службу, которая будет заниматься «сотрудничеством с сознательными гражданами» и обрабатывать полученную информацию о деятельности местных коррупционеров и лиц, посягающих на территориальную целостность страны.

По некоторым данным, новым «агентам» будет гарантирована полная защита, а также выплата солидного материального вознаграждения. Как утверждают в офисе Владимира Зеленского, на данный момент именно таким образом можно защитить основные государственные интересы. Любопытно, что в отдельных регионах соответствующий пилотный проект по работе чиновников с секретными сотрудниками был признан «крайне эффективным и своевременным». Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Семидесятилетний киевлянин Андрей Дмитриевич получил от местных правоохранителей письменную благодарность и ценный подарок. А все потому, что вовремя «доложил куда следует» о своем квартиранте, который изначально показался пенсионеру подозрительным. Указанный квартирант — студент-медик, занимавшийся распространением так называемых «подрывных брошюр», где ставилась под сомнение целесообразность претензий Киева к Донбассу и Крыму. После звонка Андрея Дмитриевича стражам порядка студент был задержан по обвинению в сепаратизме, а бдительный дедушка на время стал героем — как в глазах правосудия, так и для националистов.

А в Черниговской области власти довольно своеобразным образом отблагодарили молодую девушку, заявившую о фактах взяточничества со стороны крупного чиновника государственной администрации. Сознательной гражданке оформили масштабную жилищную субсидию, которую она не могла получить на протяжении последних двух лет.

«Сейчас необходимо сделать так, чтобы подобное сотрудничество рядовых украинцев носило официальный характер, и каждый гражданин был уверен, что Киев сможет поощрить и защитить его в борьбе за ценности государства», — говорится в пояснительном документе Офиса украинского президента.

Как отметил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, обличителям преступных схем необходимо обеспечить как полную конфиденциальность, так и материальное поощрение. Предполагается, что каждый, кто «выведет на чистую воду» взяточника, получит до 10% суммы возмещенных убытков. Сколько именно получит доносчик за потенциального «сепаратиста», пока не известно.

«В этой практике нет ничего оригинального или предосудительного, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН киевский юрист Виктор Барчук. — Практика финансового поощрения и защиты тех же информаторов с успехом действует в десятках стран мира».

В контексте Украины определенная загвоздка заключается в том, что упомянутые схемы в этом государстве не отработаны. Можно с уверенностью сказать: в обозримом будущем на всей территории от Ужгорода до Мариуполя могут начаться или «охота на ведьм», или сведение личных счетов с неугодными «отдельным гражданам» людьми. По словам аналитика, на подобном фоне не стоит удивляться, если полицейские и оперативники других уполномоченных структур начнут проводить задержания не только в квартирах, но и, например, на улице. Это мнение разделяют и другие эксперты.

«Стимулирование разоблачений преступлений гривной — идея разумная, но она требует серьезной подготовки, — сказал журналистам в Киеве украинский политолог Руслан Бортник. — В противном случае Украина может превратиться в страну доносов».

Как бы там ни было, а в украинском сегменте Всемирной Паутины очередное намерение официального Киева было воспринято с воодушевлением. Например, участник одного форума в Интернете даже пообещал (за хорошее вознаграждение) «сдать» правосудию своих друзей, призывающих бойкотировать призыв в армию, и собственного отца — преподавателя, который якобы обложил студентов непомерными поборами. Другой пользователь Сети предложил организовать бессрочный аукцион по «продаже» стражам порядка взяточников и «ненавистников Украины». Реакции чиновников на такие инициативы пока не поступало.