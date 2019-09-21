Косачев объяснил отказ Украины от участия в сессии ПАСЕ

Москва, 21 сентября. Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), потому что не знает, как себя вести в отсутствие антироссийского консенсуса, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Косачев отметил, что на следующей сессии ПАСЕ ожидается непростой диалог без ультиматумов и бойкотов. Украинская делегация неспособна на равных участвовать в диалоге, как российская и другие. Вероятно, Киев разучился вести диалог или ему не хватает аргументации.

«Не знают, как себя вести в условиях отсутствия столь комфортного для них в последние годы антироссийского консенсуса», — объяснил Косачев на своей странице в Facebook.

Последние пять лет Украина добивалась бойкота России в ПАСЕ, порицания в условиях отсутствия оппонента и контраргументации. Эта линия Украины завела ПАСЕ в тупик, а европейские делегации отказались от поддержки Киева.

Сенатор подчеркнул, что позиция Украины в ПАСЕ не предполагает диалога, который является самой целью существования Совета Европы. Косачев предположил, что в ближайшее время из Киева будут звучать «истеричные монологи», однако благодаря отсутствию Украины в ПАСЕ в организации наконец-то возобновится искомый диалог.

«Остается пожелать нашим украинским соседям рано или поздно к нему присоединиться», — подытожил Косачев.

Напомним, российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. При этом полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

ПАСЕ 25 июня приняла резолюцию, пригласив Россию участвовать в июньской сессии. Затем полномочия представителей Москвы были восстановлены в полном объеме.

Ранее в Киеве заявили, что Украина не будет принимать участие в ближайшей сессии ПАСЕ. Председатель комитета Верховной рады по внешней политике Богдан Яременко обвинил ПАСЕ в «нарушении собственных принципов» и «откровенным игнорированием интересов».