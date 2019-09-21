Волочкова пообещала помочь опозорившейся со шпагатом Бузовой

Москва, 21 сентября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова пообещала научить певицу и ведущую Ольгу Бузову садиться на шпагат.

Ведущая проекта «Дом-2» опубликовала в своем Instagram видео, на котором танцует в стиле вог под песню известной американской певицы Мадонны Vogue. 33-летняя знаменитость попыталась сесть на шпагат, но у нее ничего не получилось. Бузова, опозорившись со шпагатом, посмеялась и продолжила двигаться под хит американской звезды.

«Всем отличной пятницы, а я пока компенсирую отсутствие танцев на работе», — написала телезвезда.

В комментариях под видео отметилась популярная танцовщица Анастасия Волочкова. Она написала Бузовой, что расскажет ей все тонкости растяжки и поможет сесть на шпагат.

«Оля, привет! Я подскажу тебе про шпагат все. Вспоминаю встречу на Мальдивах и буду рада новой. Помогу», — написала она.

Согласилась ли Бузова записаться к Волочковой на мастер-класс, пока остается неизвестно.

Анастасия Волочкова уже давно завоевала титул «королева шпагата». 43-летняя артистка регулярно делится со своими поклонниками видео с репетиций и фотографиями шпагата. Причем балерина делает шпагаты в самых необычных местах.