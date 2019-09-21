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Переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком в Одесской области, есть жертвы

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Переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком в Одесской области, есть жертвы

Киев, 21 сентября. Маршрутка и грузовик столкнулись в Одесской области, в результате аварии погибли, по предварительным данным, девять человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

По данным ведомства, переполненная маршрутка направлялась в Одессу, а грузовик возвращался из областного центра. Трагедия произошла между селами Новая Долина и Прилиманское.

«Предварительно, погибли девять человек, еще двое травмированы», — говорится в сообщении.

На место происшествия уже прибыли следственно-оперативная группа, спасатели и сотрудники скорой помощи. Обстоятельства произошедшего, как и точное количество жертв и пострадавших, устанавливаются.

В субботу стало известно, что экс-участник шоу «Дом-2» Филипп Алексеев устроил ДТП на МКАД, после чего скрылся, сославшись на спешку. По трассе он ехал на взятом на прокат автомобиле. Пристроившись за машиной скорой помощи, он толкнул проезжающего мимо мотоциклиста, отчего тот упал на соседнюю легковушку, помяв ей дверь.

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Источник: Пресс-служба МВД Украины
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