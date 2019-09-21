Переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком в Одесской области, есть жертвы

Киев, 21 сентября. Маршрутка и грузовик столкнулись в Одесской области, в результате аварии погибли, по предварительным данным, девять человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

По данным ведомства, переполненная маршрутка направлялась в Одессу, а грузовик возвращался из областного центра. Трагедия произошла между селами Новая Долина и Прилиманское.

«Предварительно, погибли девять человек, еще двое травмированы», — говорится в сообщении.

На место происшествия уже прибыли следственно-оперативная группа, спасатели и сотрудники скорой помощи. Обстоятельства произошедшего, как и точное количество жертв и пострадавших, устанавливаются.

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В результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки та вантажівки, попередньо загинули дев’ятеро людей, ще двоє - травмовані. На місці аварії працює слідчо-оперативна група ????https://t.co/w2IIzc3VnU pic.twitter.com/bng2l1huZX — МВС України (@MVS_UA) 21 сентября 2019 г.

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