Эрдоган заявил о завершении подготовки к новой операции в Сирии

Анкара, 21 сентября. Турция завершила подготовку к возможной операции в Сирии вдоль своей границы. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы завершили подготовку [к возможной операции] вдоль нашей границы. Мы не хотим противостояния с США [в Сирии], но мы не можем игнорировать ту поддержку, которую они оказывали террористическим организациям. Я говорил [президенту США Дональду] Трампу, что [Вашингтон] направлял тысячи грузовиков с оружием. Мы за деньги это оружие купить не могли, а вы даете его бесплатно террористическим группировкам», — сказал Эрдоган.

Он раскритиковал США за поддержку коалиции «Сирийские демократические силы» (СДС).

По словам Эрдогана, регион уже практически очищен от террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ экстремистская организация), но США «выдумали новую организацию» — «Сирийские демократические силы», которая, по мнению президента, фактически ничем не отличается от СНС («Силы народной самообороны») и ДС (партия «Демократический союз»).

«Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/PПK», — подчеркнул турецкий президент.

Ранее Анкара и Вашингтон согласовали создание координационного центра, который будет осуществлять организацию совместной деятельности в планируемой «зоне безопасности» в Сирии.

Однако Дамаск выступил против данного соглашения, обвинив Турцию и США в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Сирии.

16 сентября Эрдоган заявил, что в течение двух недель Анкара готова начать операцию на северо-востоке Сирии, если совместно с США там не будут приняты конкретные меры по созданию зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.