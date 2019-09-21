Нелегальная миграция продолжает пожирать США, несмотря на риторику Трампа

Невзирая на демонстративные усилия правительства США по борьбе с неконтролируемым притоком мигрантов на американскую территорию (строительство стены на границе с Мексикой, расширение полномочий миграционной полиции, сокращение квот на прием мигрантов), проблема преступлений, совершаемых мигрантами, по-прежнему остро стоит перед Соединенными Штатами. Дональд Трамп и члены его администрации часто подчеркивают свои успехи в борьбе с проблемой нелегальной миграции, но фактически никаких ощутимых изменений к лучшему с момента прихода Трампа к власти не произошло.

По статистике за 2018 год, нелегальные мигранты уже составляют 7% от населения США. При этом 64% всех лиц, арестованных за разного рода преступления — это граждане других стран. Американский Центр исследования иммиграции выяснил, что лица без американского гражданства, проживающие на территории США, совершают различные преступления в 2,5 раза чаще, чем граждане страны. Почти четверть (24%) всех преступлений, связанных со сбытом или перевозкой наркотиков совершаются нелегалами, 28% всех арестованных по обвинениям в мошенничестве не имеют паспорта США. Эти же приезжие совершают 16% всех преступлений на автодорогах страны. По подсчетам конгрессмена Стива Кинга, пьяные нелегалы за рулем убивают 13 американцев каждый день, что за год составляет 4745 смертельных случаев (!).

Неспособность правительства эффективно бороться с угрозой нелегальных мигрантов порождает крайнее недовольство белого населения. Это, в свою очередь, усиливает угрозу будущих социальных волнений. Как и прежде, нелегальная миграция — одна из самых обсуждаемых и горячих тем нынешнего политического сезона. Однако никто из кандидатов в будущие президенты так и не предлагает эффективных мер выхода из текущего миграционного кризиса.

Особенно негативно преступления нелегалов сказываются на криминогенной обстановке в южных штатах. Независимые американские СМИ приводят все ухудшающиеся с каждым годом данные статистики. Вот лишь некоторые из них: около 50% всех федеральных преступлений США совершается вблизи американо-мексиканской границы; 75% из списка самых разыскиваемых преступников в городах Лос-Анджелес, Феникс и Альбукерке являются нелегалами; 25% всех заключенных в калифорнийских центрах временного содержания под стражей — мексиканцы, как и более 40 % всех заключенных в Аризоне и 48 % в тюрьмах Нью-Мексико. Более 53 % всех краж, зарегистрированных в Калифорнии, Нью-Мексико, Неваде, Аризоне и Техасе, совершаются нелегалами, причем часто — несовершеннолетними.

Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что прибывающие в южные штаты легальные мигранты — в основном, этнические мексиканцы, которые крайне плохо ассимилируются и довольно быстрыми темпами размывают белое американское большинство. Пока экономика Америки стабильна — никаких серьезных столкновений между белыми американцами и латиноамериканцами не происходит, однако уже многие радикальные движения настойчиво продвигают идею, что причина накрывшего США пенсионного кризиса — именно неконтролируемая миграция. Дальнейшее ухудшение ситуации грозит практически взрывным обострением национальных противоречий и вооруженным межэтническим конфликтом.

Казалось бы, самое время наконец-то заняться своими внутренними проблемами. Однако федеральные СМИ и официальные государственные органы предпочитают кормить граждан враньем про «русских хакеров» и систематически скрывают информацию о реальном количестве преступлений, совершаемых нелегальными мигрантами. А ведь цифры ужасают: только с 2016 по 2017 год нелегалами совершено 34 709 преступлений, но федеральная пресса всеми силами старается об этом не упоминать. В мае 2019 года ведущие американские каналы CNN, NBC News, MSNBC и прочие крупные СМИ не написали ни слова о маньяке-нелегале, который жестоко убил 12 пожилых женщин в Техасе. Также не сообщается в американских СМИ и о массовых случаях сексуального насилия и педофилии со стороны нелегальных мигрантов.

Так, по официальной статистике, в штате Орегон в 2017 году нелегалами было совершено 200 попыток изнасилования, 175 случаев сексуального насилия, 101 случай содомии. В основном «отличились» нелегальные выходцы из Мексики (80%), Сальвадора, Гватемалы, Гондураса. В других штатах ситуация еще страшнее. В Северной Каролине только за год по вине мигрантов совершено более 4000 случаев сексуальных преступлений против детей. Зачастую, жертвами сексуального насилия становятся 5-6 летние девочки. И это — та реальность, в которой приходится жить и растить своих детей простым американским гражданам.

Крупные информационные агентства США ничего не сообщали и о том, что поток иммигрантов, пытающихся пересечь границу со стороны Мексики, не снизился, а наоборот, только увеличился за прошедшие два года в девять раз и достиг рекордных 100 000 человек в месяц, несмотря на действия американской администрации. Молчание американских СМИ — лучший показатель того, что безудержный рост неконтролируемой миграции в США представляет собой практически неразрешимую проблему, готовую обернуться в любой момент кровопролитным межэтническим конфликтом.