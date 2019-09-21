Фигуристка Трусова побила рекорды Загитовой на турнире в Братиславе

Братислава, 21 сентября. Российская фигуристка Александра Трусова побила прошлые рекорды спортсменки Алины Загитовой на турнире в Бритаславе. 15-летняя россиянка установила два мировых рекорда на Мемориале Ондрея Непелы.

Спортсменка установила на турнире мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ. Двукратная чемпионка мира среди юниоров набрала в произвольной программе 163,78 балла, а по сумме двух программ — 238,69 балла.

Кроме того, 15-летняя фигуристка выполнила три чистых прыжка в четыре оборота в одной программе. Такое было сделано впервые в истории женских соревнований.

Напомним, предыдущие рекорды принадлежали Алине Загитовой, которая набрала на соревнованиях 158,50 балла в произвольной программе и 238,43 — по сумме.