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Королева показала подписчикам купание Киркорова с Николаевым

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Королева показала подписчикам купание Киркорова с Николаевым

Москва, 21 сентября. Эстрадная певица Наташа Королева показала подписчикам архивное видео, на кадрах которого запечатлено купание композитора Игоря Николаева и исполнителя Филиппа Киркорова.

Видеозапись, сделанная, очевидно, в 90-х годах, появилась в Instagram Stories артистки. Отметим, что в то время Королева была замужем за Николаевым — они прожили в браке с 1992 года по 2001 год.

На кадрах запечатлено, как композитор заходит в «мерзкую и холодную», по его словам, воду. Следом за ним купаться отправляется будущий «король» российской эстрады.

«А Киркорова на руках снесите. Какие у вас трусики, Филипп, сексуальные», — комментирует за кадром Королева.

В Stories исполнительница написала: «Как молоды мы были». Очевидно, на артистку нахлынула ностальгия по былым временам. 

Королева показала подписчикам купание Киркорова с Николаевым

Отметим, что девяностые Королева вспоминает не впервые. В начале сентября она опубликовала в Instagram ролик, в котором спела свой старый хит «Желтые тюльпаны». При этом артистка была одета в футболку с советской звездой, где вместо Владимира Ленина изображен портрет самой певицы.

В августе Королева и ее второй супруг Сергей Глушко, известный как Тарзан, отметили 16-ю годовщину свадьбы. По этому поводу пара опубликовала взаимное поздравление в соцсетях. Влюбленные вступили в брак 21 августа 2003 года в Петербурге. У звездной пары в феврале 2002 года родился сын Архип Глушко.

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Источник: Instagram
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