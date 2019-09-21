«Придется с этим жить»: Милонов объяснил, почему Украина еще не доросла до участия в ПАСЕ

Депутат Виталий Милонов заявил, что представители Украины пока еще не доросли до полноценного участия в работе ПАСЕ.

Ранее украинский депутат Богдан Яременко сообщил, что киевская делегация пропустит предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, так как власти страны намерены провести консультации с другими государствами—членами СЕ для выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ.

«Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию», — написал парламентарий на своей странице в соцсети Facebook.

Комментируя отказ Киева от участия в сессии ПАСЕ, член комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Украина «может ненавидеть Россию и всячески пытаться ее дискредитировать, однако ей придется считаться с тем, что Совет Европы — это организация, в которой выслушиваются разные точки зрения».

«ПАСЕ не может заниматься только теми вопросами, которые ставит Киев. На Украине, видимо, забыли, что жить в Европе и участвовать в ее политической деятельности немножечко сложнее, нежели чем просто выдвигать требования на Майдане Незалежности (Площадь Независимости. — Прим. ФАН). А тут получается, что, когда Европа безоговорочно поддерживает любые безумства Киева — это хорошо, а как только Совет Европы и европейские государства просят Украину пересмотреть свою позицию — это сразу плохо и не подходит», — поясняет парламентарий.

Милонов выразил уверенность, что Киев уже довольно давно не стремится ни к демократии, ни к европейской интеграции. Страна после государственного переворота 2014 года пытается самореализоваться за счет Европейского союза, считает депутат.

«Но Европа — это не только «быть бенефициаром и получать деньги и подачки», Европа — это еще и умение слушать других. Понятно, у Украины всегда есть Прибалтика и Польша, которые их всегда поддержат, но большинство стран, реально являющихся спонсорами ЕС, могут иметь другую, отличную от Киева точку зрения. И Украине придется с этим жить. В ПАСЕ можно рассматривать любые вопросы, поэтому она и называется ассамблеей. Ее оборотная сторона заключается в том, что решения там принимаются большинством голосов, нужна мягкая воля большинства, вот в чем дело. Если воля большинства не согласуется с твоей, ну что ж делать? Нужно принимать это. А Украина пока до этого не доросла, не доросла до ПАСЕ», — заключил Виталий Милонов.

Напомним, в августе Богдан Яременко выступил с заявлением, что задача украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы — продвижение интересов Украины, а не исключение из организации России. 26 июня члены ПАСЕ приняли резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объеме.