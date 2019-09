Провалившиеся митинги Навального сравнили со штурмом «Зоны 51» в США

Москва, 21 сентября. Провалившийся «штурм» «Зоны 51» в США, где якобы держат инопланетян, напоминает несогласованные митинги, организованные блогером Алексеем Навальным и его сторонниками, считает журналист Сергей Колясников, более известный под ником Zergulio.

Военная база США на юге штата Невада «Зона 51» привлекла внимание миллионов американцев из-за слухов о том, что якобы американские военные проводят там опыты над инопланетянами. В итоге 2 млн человек в Facebook заявили о желании участвовать в «штурме «Зоны 51» и «освободить» инопланетян.

Американские специалисты обеспокоились, ведь в близлежащих районах может начаться гуманитарная катастрофа из-за резкого притока людей. Однако опасения были напрасными: «штурмовать» зону приехали лишь 4 тысячи человек, но и они отправились на фестиваль Alienstock. Несколько сотен человек действительно подъезжали к КПП у закрытого объекта ради красивых фотографий. В итоге «штурмовать» «Зону 51» осмелились лишь 75 человек. Из них двое были задержаны за попытку попасть на территорию базы, но и их вскоре отпустили.

