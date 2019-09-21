Провалившиеся митинги Навального сравнили со штурмом «Зоны 51» в США

Москва, 21 сентября. Провалившийся «штурм» «Зоны 51» в США, где якобы держат инопланетян, напоминает несогласованные митинги, организованные блогером Алексеем Навальным и его сторонниками, считает журналист Сергей Колясников, более известный под ником Zergulio.

Военная база США на юге штата Невада «Зона 51» привлекла внимание миллионов американцев из-за слухов о том, что якобы американские военные проводят там опыты над инопланетянами. В итоге 2 млн человек в Facebook заявили о желании участвовать в «штурме «Зоны 51» и «освободить» инопланетян.

Американские специалисты обеспокоились, ведь в близлежащих районах может начаться гуманитарная катастрофа из-за резкого притока людей. Однако опасения были напрасными: «штурмовать» зону приехали лишь 4 тысячи человек, но и они отправились на фестиваль Alienstock. Несколько сотен человек действительно подъезжали к КПП у закрытого объекта ради красивых фотографий. В итоге «штурмовать» «Зону 51» осмелились лишь 75 человек. Из них двое были задержаны за попытку попасть на территорию базы, но и их вскоре отпустили.

Колясников отметил, что «штурм» американской базы крайне напомнил события, связанные с выборами в Мосгордуму летом текущего года. Так называемые «независимые» кандидаты от Навального всеми силами пытались попасть в столичный орган власти. Для регистрации кандидатами им было необходимо собрать 5-6 тысяч подписей сторонников в своем округе, однако они не смогли сделать даже этого. Тогда приспешникам Навального пришлось идти на отчаянные меры – подделку подписей и использование подписей мертвых людей.

Сказки про миллионы сторонников Навального и Соболь напоминают историю со штурмом зоны 51 в США. В соцсетях подписалось 2 млн человек, на место сегодня пришли 75, попытку проникновения предприняли двое, каковые и были задержаны полицией. — Kolyasnikov Sergey (@Zergulio) September 21, 2019

Однако у Навального был и второй план с «Умным голосованием». Блогер написал своим фанатам инструкцию, в которой рассказал, за кого они должны голосовать. Видимо, по мнению Навального, голосование по указке является основой демократического выбора. В состав Мосгордумы седьмого созыва вошли 25 кандидатов от «Единой России», 13 коммунистов, четыре «яблочника» и три «эсера».

Действительно, «штурм» «Зоны 51» и митинги Навального имеют много общего — «многомиллионная» поддержка, о которой заявлял Навальный, в обоих случаях оказалась ложью, немногочисленные участники мероприятий повеселились, сделали фотографии и разошлись. Однако отличие заключается в том, что если изначально «штурм» воспринимался как шуточное мероприятие, то Навальный и его последователи до сих пор пытаются убедить, что выборы в МГД были для них важны.