Тело россиянина нашли в доме на острове Самуи в Таиланде

Бангкок, 21 сентября. Тело 51-летнего россиянина найдено полицией в доме на острове Самуи в Таиланде. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Мужчина, чье имя пока не разглашается, был обнаружен сотрудниками местной полиции в пятницу вечером. Он найден лежащим на кровати в спальне на первом этаже двухэтажного жилого дома.

В комнате также находилась собачья клетка, возле которой лежал мертвый питбуль. Полиция полагает, что мужчина и животное могли умереть еще семь дней назад.

Еще два живых питбуля были обнаружены во дворе на территории дома.

Сотрудники правоохранительных органов и судебные медицинские эксперты не выявили никаких признаков насильственной смерти, однако нашли принадлежности для употребления наркотиков. Найденные предметы были изъяты для дальнейшего изучения.

Соседи рассказали полиции, что мужчина жил в доме один на протяжении почти 10 лет.

Они отметили, что он хорошо ладил с другими людьми, и сказали, что у него было несколько домашних животных — три собаки и кот.

Вызвать стражей порядка соседи решили, когда почувствовали неприятный запах, исходящий из дома.

Они не смогли сказать о том, какие мотивы могли быть у мужчины, чтобы покончить жизнь самоубийством, поскольку не когда не наблюдали, чтобы он жаловался на что-либо.

Представитель полиции заявил, что тело мужчины будет отправлено судмедэкспертам для дальнейшего вскрытия. Мертвое животное осмотрят ветеринары.

В воскресенье следователи планируют вызвать для допроса садовника, который работал у россиянина.