Глава МИД Ирана назвал признаком отчаяния новые санкции США

Тегеран, 21 сентября. Новые санкции США, направленные против Центробанка Ирана, являются признаком отчаяния Вашингтона. Соответствующее сообщение опубликовал глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter.

По мнению иранского министра, новые санкции США отражают провал «максимального давления» Соединенных Штатов. Также Зариф отметил, что введенные Вашингтоном ограничения препятствуют финансированию импорта еды и медикаментов для иранцев.

Кроме того, глава МИД Ирана считает, что санкции указывают на попытку так называемой «Группы-Б» втянуть в войну президента США Дональда Трампа. Под «Группой-Б» Зариф подразумевает «объединение» ряда политиков: бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Глава МИД считает, что эта группа боится возвращения Соединенных Штатов к переговорам с Тегераном.

US' new designation of Central Bank displays:



- desperation & the failure of its "max pressure"



- the preventing of CBI from financing import of food & medicine for our people



- #B_Team's fear of US return to negotiation



- #B_Team's efforts to drag @realdonaldtrump into war — Javad Zarif (@JZarif) September 21, 2019

Также иранский министр иностранных дел подчеркнул, что своими новыми санкциями Вашингтон нарушил все международные обязательства. По мнению Зарифа, «США никогда не были привержены международным соглашениям и только трактовали их, исходя из собственных национальных интересов».

Напомним, новые ограничения в отношении Ирана были введены Вашингтоном в связи с атаками на заводы саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за случившееся взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США уверены, что в нападении виновен Тегеран, пишет «АиФ». В Иране причастность Тегерана к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии опровергли.