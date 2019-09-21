Часть делегации Украины поучаствует в сессии ПАСЕ

Киев, 21 сентября. Часть украинской делегации примет участие в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом рассказал депутат из фракции «Европейская солидарность» Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию», — написал он в Facebook.

Гончаренко посчитал недопустимым, «чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля» и не было мнения Киева.

Ранее председатель комитета Верховной рады по внешней политике Богдан Яременко заявил, что Украина пока воздержится от направления своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ из-за «игнорирования ее интересов» в этой организации. Он добавил, что комитет теперь займется проведением консультаций с другими государствами — членами Совета Европы для выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ.

Причиной, как указал в своем сообщении Гончаренко, стало решение Совета Европы о возвращении России в ПАСЕ. В июне полномочия представителей Москвы восстановили в полном объеме.

На заявление Яременко отреагировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который назвал отказ Украины принимать участие в сессии ПАСЕ капризом и попыткой привлечь к себе внимание. Сенатор подчеркнул, что ни Россия, ни ПАСЕ ничего не потеряют, если украинская делегация не прибудет на сессию.