Ходорковский «топит сброд» из УГ Навального и хочет протолкнуть своих кандидатов в Госдуму

В четверг, 19 сентября, в Москве состоялось первое заседание городской думы, подведя черту под самой резонансной историей выборов в городской совет Москвы за последние годы. На фоне этого события многие политические силы начали подводить итоги своей деятельности. Не стала исключением и так называемая «несистемная оппозиция», которая с середины весны вкладывала максимум усилий в попытки помешать здоровому избирательному процессу. Так, с критикой в адрес Алексея Навального выступил беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Покрасневший Навальный

В своём новом видео Ходорковский в свойственной ему завуалированной манере жестко прошелся по системе «Умного голосования» (УГ) блогера. По мнению олигарха, своим УГ Навальный прикрыл договоренности с рядом кандидатов, которых он проталкивал в Мосгордуму вопреки заявленным критериям отбора кандидатов.

Первым показательным примером продажности блогера стала история с самовыдвиженцем Романом Юнеманом, который по своему 30-ому округу уверенно шёл вторым. По «Умному голосованию» именно его Навальный должен был поддержать на выборах. Но вместо него в списки УГ попал Владислав Жуковский. Его единственным преимуществом перед Юнеманом стало членство в КПРФ. За представителей именно этой партии Навальный заставлял голосовать своих подписчиков.

Как бы то ни было, но в 30-ом округе проиграл и фактический кандидат Навального, и возможный. Однако Ходорковский обращает внимание на тех кандидатов из списка блогера, кто все же попал в Мосгордуму. Олигарх особо выделяет ещё двоих представителей КПРФ — Леонида Зюганова и Николая Губенко. Оба никогда не были замечены в симпатиях к «несистемной оппозиции», но Навальный их всё же включил в УГ.

Причин тому ровно две. Во-первых, они состоят в компартии, интересы которой в этом году отстаивал блогер. А во-вторых, в соответствии с опросами они имели больше всего шансов на успех в своих округах, что позволило Навальному подло приписать их победу своей системе. На прошедшем заседании Мосгордумы оба коммуниста откололись от «несистемной» оппозиционной коалиции и продолжили работу в соответствии с действующими партийными принципами.

На последнем моменте Ходорковский особо акцентировал внимание. По его словам, такой итог наглядно демонстрирует, что для Навального главное было — продвигать своё УГ и заручиться поддержкой новых союзников. В обмен на это блогер отказался от остатков принципиальности и ради власти стал сотрудничать даже с теми, кого ещё недавно называл врагом.

Амбиции на замену принципам

Как видно, объединения оппозиции не произошло и на этот раз. Что интересно, этот факт признаёт и олигарх. Он отмечает, что явка на прошедших выборах осталась в пределах среднестатистических 22%. Это означает, что Навальному и его системе не удалось мобилизовать оппозиционных избирателей. По оценке Ходорковского, таковых в столице около миллиона, но на выборы пришло только 150 тысяч. Стоит отметить, что в это число олигарх включил и сторонников «Справедливой России» и «Яблока».

Вину в такой пассивности электората Ходорковский возлагает на своего оппонента. По его мнению, люди просто не восприняли всерьез УГ, которое просто указывало, за кого нужно голосовать, без объяснения причин. Кроме того, Навальный вновь разделил оппозицию на своих и чужих. Так, ещё во время предвыборной кампании блогер со своей командой активно «мочил» Сергея Митрохина из «Яблока», который являлся конкурентом Любови Соболь. Но когда стало ясно, что Соболь с треском провалила выборы, Навальный вдруг поддержал противника. Тут секрета тоже нет, к моменту выборов в 43-ем округе он оказался фаворитом. Это метание из стороны в сторону и двуличие, конечно же, были замечены оппозиционными избирателями, которые просто не захотели участвовать в цирке имени Алексея Навального.

Репетиция нового разгрома

В то же время, несмотря на жесткую критику, Ходорковский призывает Навального объединить силы перед выборами в Государственную думу в 2021 году. По мнению олигарха, блогер должен отказаться от своего беспринципного «Умного голосования» и вернуться в стан «Объединённых демократов». Ходорковский представляет своим подписчикам этот процесс как равное объединение. Но невооружённым глазом видно, что олигарх требует от Навального подчинения. Блогер, в свою очередь, прекрасно понимает, что в одиночку ему не выстоять перед медиаресурсами Ходорковского. Вероятно, именно по этой причине он и пошел на союз с КПРФ.

Как бы то ни было, судя по риторике, оба оппозиционных «вождя» заняли в отношении друг друга жесткие позиции. Это означает, что в обозримом будущем либеральные силы объединение не ждет. Напротив, раскол будет только усиливаться. Ситуацию мог бы исправить новый яркий лидер, который бы устроил все стороны. Вот только всех претендентов на эту роль Ходорковский с Навальный первыми бросают в бой друг против друга.

Таким образом, прошедшие в Москве выборы можно считать репетицией к думской избирательной кампании 2021 года. Расстановка основных сил примерно обозначилась, а оппозиция вновь доказала, что не в состоянии подавить амбиции своих лидеров и объединиться.