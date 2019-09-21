В Киеве признали, что Украина не сможет сражаться с Россией

Москва, 21 сентября. Украинская армия не обладает необходимым вооружением для победы в противостоянии с Россией, заявил замдиректора Института мировой политики Николай Белесков на прошедшей в Киеве пресс-конференции.

Эксперт констатировал, что Украина не может сражаться с Россией «в стратегической глубине». У украинской армии отсутствуют реактивно-тактические комплексы, которые необходимо делать приоритетными, считает Белесков.

«В отдельных случаях мы должны развивать системы оперативных поражений большой дальности и тактические системы поражения. А у нас сейчас все базируется на танках и артиллерии», — добавил заместитель руководителя Института мировой политики.

Белесков также выразил обеспокоенность, что в связи со сложившейся ситуацией Украина не понимает, как будут сражаться бойцы российской армии. Он подчеркнул, что Москва «использует совершенно иные вещи».

«Потом будут последствия таковыми, что российские беспилотники или космическая разведка получат координаты наших частей и нанесут огонь на поражение реактивной ствольной артиллерией, а потом, конечно, танками и мотопехотой будут добивать то, что не добили. А мы будем в тот момент думать о танках», — подчеркнул он.

Отметим, что на Украине уже не впервые звучат высказывания о неспособности Киева противостоять Москве. Один из офицеров штаба «Операции объединенных сил» (ООС) заявил, что «у Украины просто нет столько боеспособных подразделений, чтобы вести полноценные сражения с Россией».