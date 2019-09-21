Армия Сирии уничтожила ряд боевиков под Алеппо после их ударов по жителям города

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) были вынуждены в очередной раз предпринять боевые действия против джихадистов в ответ на их недавние обстрелы в западных предместьях Алеппо, передает местный канал Al Ikhbariya. Подробнее о напряженной ситуации в окрестностях самого многонаселенного города в САР — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) и другие исламистские группировки выпустили несколько снарядов по району округа Шихан. Точные сведения о возможных жертвах среди мирного населения и масштабах разрушений пока формируются.

Правительственные войска Сирии вскоре после этого нанесли ответный удар по местам скопления террористов на окраинах населенных пунктов Аль-Мансура и Кафр-Хамра, расположенных к западу и северо-западу от административного центра соответственно. В результате ряд исламистов были уничтожены.

Жертвами провокационных обстрелов радикалов нередко становятся жители западных окраин Алеппо, несмотря на действие перемирия на окраинах «Большого Идлиба». В середине июля текущего года в ходе одного из нападений террористов в данном районе погибли сразу шесть гражданских лиц, еще восемь были ранены.

Таким образом, несмотря на то, что сам город был полностью освобожден еще в конце 2016 года, многие его жители до сих пор не могут почувствовать себя в безопасности из-за близости позиций боевиков-исламистов. Безусловно, у официального Дамаска есть все права и возможности зачистить от джихадистов предместья Алеппо, но что же препятствует этому?

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, это в первую очередь западные страны и некоторые региональные державы, оказывающие идлибским группировкам не только военную, но также политическую и информационную помощь. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«В ряде районов страны еще продолжаются прямые вооруженные столкновения, а также атаки боевиков на мирные кварталы. Это следствие того, что в Сирии на фоне крупных успехов САА и ВКС РФ, однако, все еще остаются отдельные очаги сопротивления террористов. Идлиб — последний крупный из них, и он является плацдармом для все новых и новых нападений джихадистов. К сожалению, полное освобождение республики тормозят США и их союзники. Соответственно, именно они должны делить с боевиками ответственность за гибель сотен граждан САР», — подчеркнул наш собеседник.

Внешние участники не только препятствуют проведению масштабного антитеррористического наступления в Идлибской зоне деэскалации, но и мешают развивать политический процесс и выстраивать диалог с наиболее адекватной частью так называемой вооруженной оппозиции.

«Очередные удары «умеренных» по городу — это, безусловно, вопиющая ситуация. И она вновь свидетельствует о том, что целый ряд государств не просто потворствуют исламистам, но и напрямую поддерживают их, в частности — дипломатическим путем. Вашингтон и остальные, например, постоянно вставляют палки в колеса инициативам России по сирийскому урегулированию. Разумеется, постоянные обстрелы террористов препятствуют возвращению нормальной мирной жизни и стабильному функционированию экономики. Соответственно, по этим и многим другим причинам армия САР совершенно вправе решительно пресечь все преступные действия боевиков и навести порядок военным путем», — уверен эксперт.

Главное при этом продолжать развивать переговорный процесс, чтобы минимизировать бои и без оружия договориться с наименее радикальными бандгруппами, добавил он.

«Параллельно необходимо не прекращать поддерживать или выстраивать заново диалог с более умеренными силами вооруженной оппозиции. Важно рассматривать варианты будущего Сирии при участии широкого спектра внутренних политических групп. Такая система переговоров сейчас и формируется при активном участии РФ. Для этого задействуются всевозможные дипломатические линии, заключаются соглашения с государствами, имеющими рычаги давления на те или иные группировки в Идлибе, привлекаются независимые структуры ООН и другие международные организации. То есть для решения идлибской проблемы необходимо комбинировать военный и переговорный методы», — заключил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.