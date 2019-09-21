Заворотнюк сделали вторую операцию

Москва, 21 сентября. Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой предположительно диагностировали рак мозга, перенесла вторую операцию. Об этом сообщил друг артистки журналист Сергей Майоров в эфире передачи «Центральное телевидение» на НТВ.

По словам журналиста, накануне он разговаривал по телефону с директором Заворотнюк Мариной Потаповой, которая сообщила об улучшениях в состоянии актрисы.

«Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — рассказал Майоров.

Журналист сообщил, что Заворотнюк, тем не менее, пока находится в тяжелом состоянии и остается под наблюдением медиков. Рядом с актрисой в трудную минуту находятся ее директор и супруг — фигурист Петр Чернышев.

«Марина и Петя не выходят из больницы, потому что из-за ажиотажа больница просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов», — отметил Майоров.

По словам журналиста, сама Заворотнюк не поддерживает никакой связи с внешним миром. Майоров сообщил, что телевизор из палаты актрисы убрали, а доступа к телефону у нее нет.

«Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается», — заключил друг артистки.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака мозга. Семья актрисы не дает никаких официальных комментариев по поводу ее болезни.

По данным СМИ, сейчас Заворотнюк находится в одной из московских клиник. Ранее звезда «Моей прекрасной няни» уже перенесла одну операцию. Как рассказал знакомый с ситуацией хирург-онколог, удаление опухоли даже в тяжелых случаях дает хорошие шансы на выздоровление, передает РИАМО.