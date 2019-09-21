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Куценко повергла в шок стоимость парковки в московском ЦУМе

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Куценко повергла в шок стоимость парковки в московском ЦУМеМосква, 21 сентября. Актер Гоша Куценко поверг многих подписчиков в шок, показав стоимость, в которую ему обошлась суточная парковка в столичном ЦУМе. Фото-доказательство неэкономичного паркинга артист разместил в своем Instagram-аккаунте. 

Актер, известный, в частности, по фильмам «Любовь-морковь» и «Елки», решил оставить машину на сутки в крытом паркинге центрального московского универмага, а когда пришел забирать авто, был шокирован стоимостью услуги парковки. 

Куценко заметил, что сумма, которую запрашивал с него паркомат, на шесть с небольшим тысяч рублей превысила размер минимальной оплаты труда, установленный в России в размере 11 280 рублей

«Как вы думаете: что это такое и что это за цифры?! Правильно! Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и, по странному стечению обстоятельств, — среднестатистическая зарплата по России!», — написал артист рядом с фото на своей странице в Instagram.

Куценко повергла в шок стоимость парковки в московском ЦУМеСнимок экрана парковочного аппарата набрал более 500 комментариев, в которых разгорелись дискуссии о том, какие в разных регионах страны зарплаты, пенсии и размеры коммунальных платежей.

Пользователи соцсети также высказывали идеи о том, на что еще можно было бы потратить эту сумму, если «не ходить по ЦУМам». А одна девушка предположила, что, возможно, было бы дешевле даже оставить машину на Красной площади с учетом эвакуации. 

«В Монако даже не такие цены», — заметил пользователь samarmeniano. 

«Нам замкадышам не понять», — сказал dengus17. 

«Это моя военная пенсия», — отметил wolkovilya. 

«Да ладно! Так не бывает!!!», — не поверила natalianikolaiceva.  

«Дешевле было бы припарковать машину на Красной площади, чтобы ее эвакуировали, потом забрать ее со штрф-стоянки вместе с оплаченным штрафом было бы дешевле!», — высказалась vit_nick. 

Коллега Куценко, актер театра и кино Анатолий Руденко, добавил, что столько же стоит прямой рейс до Хабаровска, монета 15 копеек 1931 года, тормозной диск и крутые кроссовки.

«Если у тебя все это есть, считай, ты ничего не потерял», — пошутил актер.

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Источник: Instagram.com
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