Пугачева рассказала об «ужасном сексуальном влечении» к Галкину при знакомстве

Москва, 21 сентября. Архивное видео, на котором звезда эстрады Алла Пугачева рассказывает о знакомстве с юмористом и супругом Максимом Галкиным, появилось на фанатском аккаунте детей четы в Instagram.

Артистка призналась, что почувствовала взгляд в спину, заставивший ее повернуться. Пугачева, увидев молодого человека, заметила, что он не сводит с нее глаз, и даже когда она бросила в его сторону полный злобы и ненависти взор, он продолжал смотреть.

«Он улыбнулся. Я подумала: «Так, что-то мне это все не нравится», — призналась 70-летняя знаменитость.

Немного позже Галкин пригласил ее на танец, но Пугачева не смогла отказать ему, несмотря на то, что не хотела танцевать, рассказала знаменитость. По словам звезды сцены, она пошла танцевать «как под гипнозом».

«Появилось ужасное сексуальное влечение. Я даже от себя такого не ожидала», — сказала Примадонна, кокетливо смеясь.

Алла Пугачева и Максим Галкин познакомились в начале 2000-х. С 2005 года пара жила вместе, хотя, по словам звезды российской и советской сцены, как утверждают СМИ, они начали жить вместе в 2001 году. Галкин и Пугачева узаконили свои отношения только в 2011 году, спустя два года у пары появились дети, рожденные суррогатной матерью.