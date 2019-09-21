В Пентагоне оправдались за провал ЗРК Patriot при атаке на Саудовскую Аравию​​​​​​​

Вашингтон, 21 сентября. Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не способна отразить атаку, подобную той, чтобы была совершена на Саудовскую Аравию. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неотраженное нападение на государство, подчеркнул, что системы ПВО во всем мире работают «с переменным успехом». В ответ на это высказывание высокопоставленный источник в Минобороны РФ обратил внимание, что благодаря США в Саудовской Аравии развернут не один ракетный комплекс, а целая мощная система ПВО, которая не смогла отразить удар из-за низкой эффективности.

«Ни одна одиночная система (ПВО и ПРО) не сможет защитить от такой угрозы, но многоуровневые оборонительные возможности смогут снизить риск (…) атак, которые могут быть совершены из Ирана», — оправдался за провал ЗРК Patriot представитель Пентагона.

Он заявил, что Вашингтон в регионе работает с союзниками, чтобы сообща повысить такие оборонительные возможности.

Напомним, в ночь на 14 сентября на объектах национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco вспыхнули пожары. Сообщалось, что ЧП произошло из-за атаки неизвестных беспилотников, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. БПЛА сбросили бомбы на объекты в Абкайне и Хурайсе, что привело к возгоранию и прекращению их работы.

Вашингтон заявил, что никаких свидетельств атаки из Йемена нет, и обвинил в произошедшем Иран. Поддержала эту позицию арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Тегеран же все обвинения отвергает.

На устранение последствий проведенной атаки может уйти несколько недель, сообщали эксперты. А тем временем мировые цены на нефть на открытии бирж подскочили в среднем на 13% после сокращения добычи в Саудовской Аравии.

Президент РФ Владимир Путин предложил Саудовской Аравии российское вооружение для защиты страны. Как отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, альтернативы российским ЗРК С-400 «Триумф» после провала американских комплексов Patriot при атаке на саудовские НПЗ нет.