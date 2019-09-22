Избранные 8 сентября кандидаты заняли свои должности. Политика недели. ФАН-ТВ

Александр Беглов торжественно вступил в должность губернатора Петербурга 18 сентября. Ранее он был временно исполняющим обязанности. Инаугурация прошла в Большом зале Мариинского дворца. Новый градоначальник произнес клятву городу и его жителям, а также получил нагрудный знак главы Северной столицы. На выборах в Санкт-Петербурге проголосовали в общей сложности более миллиона человек. Поздравить нового руководителя города пришли представители администрации и почетные гости.

«Губернатор действительно отвечает за все. Начиная от негорящей лампочки в подъезде и заканчивая стратегией развития своего города, своего региона. Но, я уверен, все эти вопросы вы решите. Вы смело приняли тот вызов, который вам выпал. Вы получили поддержку и доверие избирателей Санкт-Петербурга. Я хотел бы отметить один момент, который для меня запомнился и запомнится не только для меня, но и для жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Это очень четкое ориентирование в ходе вашей избирательной кампании на развитие агломерации», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На этом изменения политической повестки Петербурга не заканчиваются. На новой должности Александр Беглов уже переназначил действующего сенатора от региона Валентину Матвиенко. Она будет исполнять обязанности сенатора и спикера верхней палаты парламента до момента подтверждения ее полномочий. Заседание Совета Федерации пройдет 25 сентября.

«Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление. Полномочиями председателя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации наделена Валентина Ивановна Матвиенко», — заявил градоначальник.

Ну а руководителем Крыма переизбрали Сергея Аксенова. Госсовет республики единогласно избрал его на должность главы сроком на пять лет. Торжественная церемония вступления на пост прошла сразу после голосования. Всего на пост руководителя республики президентом России Владимиром Путиным было предложено три кандидатуры. В этот же день главой Госсовета единогласно был избран Владимир Константинов, ранее также занимающий эту должность.

В Хабаровском крае вслед за избранным в прошлом году лидером региона от партии ЛДПР Сергеем Фургалом на парламентских выборах абсолютное большинство также смогла завоевать его партия. Однако стоит отметить, что опыт результатов Хабаровска единичен.

В столице же прошли выборы в Московскую городскую думу. Cамовыдвиженцы получили 26 мандатов в столичном парламенте, депутаты от КПРФ заняли 13 мест, от партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» — по три. Явка, как отмечают эксперты, традиционно невысокая для выборов в городской парламент, чуть более 20%.

Церемония принесения присяги избранными депутатами седьмого созыва прошла во вторник в Московском парламентском центре. Полномочия прежнего депутатского корпуса завершились 19 сентября. Тогда же состоялось первое заседание нового состава. На этом же заседании в ходе тайного голосования определился глава Мосгордумы. Им стал Алексей Шапошников, его противником на место спикера была представляющая КПРФ Елена Шувалова. За кандидатуру Шапошникова проголосовали 28 депутатов, за Шувалову — 11, шесть бюллетеней были признаны недействительными.

В общей сложности в единый день голосования избрали депутатов Госдумы, 16 глав регионов, а также членов местной власти еще в 13 регионах. При этом второго тура при выборе глав регионов удалось избежать. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, средняя явка на выборах в регионах России составила 41,2%. Некоторым политикам удалось сохранить свои места и переизбраться. Что касается Мосгордумы, ее состав обновился на 60%.