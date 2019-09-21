Украина будет охранять границу по американской модели

Киев, 21 сентября. Украина внедрит американскую модель охраны на участке государственной границы, сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

«На одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут именно представители погранично-таможенной службы США», — сообщил глава ведомства в Facebook.

Глава Госпогранслужбы Украины сообщил, что в настоящий момент украинские офицеры находятся с рабочим визитом в США. Они уже изучили особенность работы американских пограничников на участке границы с Мексикой.

Дейнеко не уточнил, в чем именно заключается суть американской модели охраны госграницы. Кроме того, глава украинского ведомства поблагодарил коллег из США за поддержку развития Госпогранслужбы Украины, сообщает RT.

Накануне Конгресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов на военную помощь. Выделение средств будет продолжено после 1 октября — тогда в США начинается новый финансовый год. Ранее стало известно, стало что Вашингтон восстановил военную помощь Украине. Представитель американской администрации заявил, что со стороны Пентагона Киеву будет выделено минимум 250 млн долларов, а Госдепартамент планирует выделить 140 млн долларов.