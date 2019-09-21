Онколог назвал первые признаки рака мозга

Москва, 21 сентября. Зачастую пациенты могут самостоятельно заметить первые признаки появления рака головного мозга, считает заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета академик Российской академии наук (РАН) Игорь Решетов. Главным является внимательное отношению к своему организму, добавил он.

Точные причины возникновения опухоли в головном мозге неизвестны. Медики говорят о совокупности факторов, вызывающих болезнь, — наследственности, образе жизни, перенесенных травмах.

При этом, как считает онколог, пациенты могут сами заметить первые признаки появления заболевания, главное — внимательно посмотреть на свой организм.

«Есть очень простой рецепт: если вы самостоятельно заметили какое-то изменение на слизистой, если показалось, что у вас асимметрия в зрачках, какая-то немотивированная головная боль, если постоянно что-то где-то воспаляется, не медлите, сразу — на уточняющее дообследование», — отметил Решетов в беседе с РИА Новости.

Специалист также призвал незамедлительно обращаться к врачу в случае появления каких-то подозрений. Он рекомендовал не ждать «даже двух-трех недель» и заниматься самолечением.

Академик подчеркнул, что опухоли не имеют каких-то особенных симптомов, они протекают «под масками других заболеваний».

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