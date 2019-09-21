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Сирийская армия перехватила беспилотник с кассетными бомбами на юго-западе страны

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Сирийская армия перехватила беспилотник с кассетными бомбами на юго-западе страныДоха, 21 сентября. Армия САР перехватила беспилотник, который транспортировал кассетные бомбы над районом Джебель аш-Шейх на юго-западе Сирии. Об этом сообщили в Сирийском агентстве новостей. 

Засечь и сбить воздушный аппарат удалось к северу от провинции Эль-Кунейтра.

Сообщается, что теперь спецслужбы будут обезвреживать обнаруженное устройство. Кассетные бомбы, которые переносил беспилотник, начинены взрывчатым веществом С-4 (разновидность пластичных взрывчатых веществ военного назначения)  для усиления мощности взрыва. 

Также в деревне Барика вблизи провинции сирийские спецслужбы обнаружили оружие, боеприпасы, лекарства, продовольствие и произведенную в Израиле технику.

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Источник: Sana.sy
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