Сенатор Джабаров оценил заявление Трампа о бессмысленных действиях США на Украине

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что к заявлениям о бессмысленности политики США по Украине нельзя относиться всерьез.

Ранее газета Washington post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Белого Дома сообщила, что 45-й президент США Дональд Трамп назвал действия Соединенных Штатов Америки на украинском направлении «бессмысленными» и это, по словам американского лидера, вызывает серьезное раздражение Российской Федерации.

«Позиция президента в целом [сводится к тому], что мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кому есть дело до украинцев?» — заявил собеседник издания.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «к подобного рода заявлениям не стоит относиться всерьез, поскольку у США слова очень часто расходятся с делом».

«Говоря об этом, американцы почему-то не забыли провести через Конгресс решение об оказании военной помощи Украине на сумму в 250 млн долларов. Если они не хотят раздражения Российской Федерации, раздражения Москвы, то для чего это было сделано? Это ведь не мирная инициатива, а наоборот, она направлена на разжигание конфликта и попытку милитаризовать Украину в расчете на начало вооруженного конфликта. Вот если такие слова подкрепятся делом, будет здорово, а если нет, то это обычное заявление, за которым ничего конкретного не стоит», — пояснил сенатор.

При этом нельзя забывать, что мнение главы американского государства не отражает позицию всего политического истеблишмента Соединенных Штатов. Представители последнего все время заявляют о необходимости ослабления России за счет создания на ее границе напряженности.

«Кроме того, это заявление также может быть сделано в расчете на нашу, российскую благосклонность, чтобы использовать ее как рычаг для получения какой-то выгоды в другой сфере. Вполне возможно, это может быть связано с торговой войной с Китайской Народной Республикой», — заключил сенатор.

Напомним, газета Washington Post ранее сообщала, что сотрудник американской разведки, находящийся на Украине, подал жалобу на «тревожный разговор» Трампа с неназванным иностранным лидером. Отмечалось, что за две недели до этого Трамп общался с Зеленским и якобы что-то ему пообещал. Однако глава американского государства отвергает подобные обвинения.