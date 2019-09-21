Google сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Лондон, 21 сентября. Американская корпорация Google заявила о создании самого мощного в мире квантового компьютера, способного осуществлять более сложные расчеты, чем любой суперкомпьютер.

Как сообщила газета Financial Times, информация о создании самого мощного квантового компьютера появилась в научном докладе Google. Доклад был опубликован на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), однако позже его удалили.

Компания сообщила, что научные сотрудники Google создали процессор, который за 3 минуты и 20 секунд произвел расчет, который бы занял около 10 тысяч лет у самого мощного современного суперкомпьютера «Саммит» от IBM.

Издание отмечает, что в настоящий момент квантовый компьютер способен выполнить лишь один расчет одновременно, а прежде чем он сможет решать практические задачи, пройдут еще годы. Однако создание квантового компьютера газета называет «важной вехой на пути к полномасштабному квантовому вычислительному процессу». В Google отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что российский производитель НТЦ «Модуль» разработал уникальный процессор для нейросетей. Он был представлен на выставке «Армия-2019», которая прошла в Московской области в июне текущего года.