Сирия, 21 сентября. Курды заявили об аресте 18 террористов ИГ1 в районе города Манбидж в Алеппо. 1308 беженцев вернулись в САР за последние сутки. Радикалы SDF**** насмерть сбили человека в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям исламистов на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): продолжает вести перестрелки с курдами в северной части Алеппо.

Курды: заявили о выявлении «спящей ячейки» ИГ в районе города Манбидж в Алеппо; насмерть сбили одного из сирийцев в северной части Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: обнаружили укрытие террористов ИГ в провинции Киркук.

Провинция Алеппо

Информационный портал Qasioun-News сообщает о том, что в районе города Хазван к западу от Аль-Баба продолжаются ожесточенные столкновения между курдскими радикалами и боевиками поддерживаемых Турцией бандгрупп. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике все еще не поступало.

Между тем агентство новостей Anna-News передает, что «Демократическим силам Сирии» (SDF) удалось выявить одну из так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1 в городе Манбидж на северо-востоке Алеппо. В результате спецоперации были задержаны 18 боевиков террористической группировки, в том числе три женщины. О личности взятых в плен джихадистов пока ничего неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередное ДТП с участием курдских боевиков произошло в Дейр-эз-Зоре. Согласно данным новостного портала Qasioun-News, автомобиль «Демократических сил Сирии» (SDF) сбил одного из местных жителей во время патрулирования районов на севере провинции. Мужчина по имени Хайат Мулхем скончался на месте от полученных травм. Случившееся повлекло за собой рост новой волны недовольства среди населения. Напомним, подобный инцидент четыре дня назад произошел в Ракке. Ранее также стало известно, что жители других провинций, территории которых находятся под контролем курдов, вступили в вооруженное противостояние с оккупантами, объединившись в составе партизанского движения «Народное сопротивление Восточного региона».

Провинция Даръа

Официальный Facebook-канал Минобороны РФ опубликовал новые сведения о числе гражданских лиц, вернувшихся в Сирию за последние сутки. В соответствии с данными, предоставленными российским Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, с территории иностранных государств прибыли 1308 перемещенных лиц. 403 человека пересекли границу с Ливаном через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», находящиеся на окраинах Дамаска и Хомса. Еще 905 сирийцев перешли через контрольно-пропускной пункт «Насиб» на юге Даръа. Как известно, поток возвращающихся беженцев увеличился после зачистки юго-запада САР, который ранее частично находился в оккупации радикалов. Так, провинции Даръа и Эль-Кунейтра полностью перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) к концу июля прошлого года в ходе операции «Базальт», тогда как Дамаск был освобожден еще в мае 2018-го.

Провинция Идлиб

В южной части региона продолжаются вооруженные столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандгрупп. Как передает интернет-портал Baladi-News, под огнем правительственных войск оказались опорные пункты джихадистов в окрестностях города Хан-Сафра. По данным Twitter-канала (Step_Agency), артиллерийские дивизионы сил САР также провели ответные обстрелы укрепрайонов радикалов недалеко от населенных пунктов Кафр-Набаль, Хиш, Кафр-Саджна и Маарет-Хурма. Информация о нанесенном исламистам уроне пока формируется.

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что на юге провинции Киркук было обнаружено укрытие террористов «Исламского государства». В тайнике находились взрывчатка, СВУ, ракетная установка и мины. Кроме того, на момент рейда иракских вооруженных сил в убежище скрывался один из боевиков, которого удалось арестовать. Отмечается, что местонахождение объекта раскрыл в ходе допроса один из ранее задержанных джихадистов. Напомним, о полном освобождении территорий страны от радикалов террористической группировки было объявлено в конце 2017 года, однако так называемые спящие ячейки ИГИЛ1 все еще представляют угрозу для стабилизации обстановки в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.