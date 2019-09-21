ВСУ не намерены отводить силы в районе Петровского, считают в ДНР

Донецк, 21 сентября. Украинские силовики не намерены отводить силы в районе Петровского, вместо этого ВСУ роют траншеи и минируют территорию вблизи участка разведения сил в Донбассе, об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Ринат Айгистов.

«По имеющейся у нас информации, противник не только не намерен отводить подразделения на участке разведения Петровское, но продолжает их оборудование в инженерном отношении, в рамках которого осуществляет рытье траншей и минирование местности», — сообщил Айгистов.

Кроме того, в ДНР отметили, что ВСУ активизировали работы снайперов. Предотвратить трагические последствия атак для сотрудников ОБСЕ позволило лишь своевременное выявление военнослужащими ДНР снайперских групп. Власти ДНР предупредили патрули ОБСЕ об опасности в районе наблюдения.

В среду командующий так называемой операцией объединенных сил в Донбассе (ООС) Владимир Кравченко объявил о подготовке к отводу украинских войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Кравченко сообщил, что соответствующее поручение дал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в ЛНР подтвердили, что ВСУ оборудуют свои позиции вблизи участка разведения сил и средств в районе Золотого в Донбассе. Бойцы ВСУ продолжают нарушать минские соглашения, используя перемирие для наращивания военного потенциала, отметили в Луганске.

Гражданская война на Украине началась в 2014 года, когда в стране произошел государственной переворот и к власти пришло новое руководство. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ Киев развернул против республик Донбасса военную операцию. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тыс. человек.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал заявление Киева об отводе сил в Донбассе. Эксперт считает, что не рассматривает всерьез заявление украинской стороны, пока решение не будет закреплено на официальном уровне.