Бывший депутат Рады посоветовал Зеленскому посетить Донбасс вместо США

Вашингтон, 21 сентября. Бывший народный депутат Верховной рады Андрей Артеменко, который сейчас живет в США, рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не ехать в Штаты, чтобы избежать тяжелой беседы с западными «спонсорами».

«На фасаде аэропорта вместо приветствия украинской делегации надо написать «Добро пожаловать в ад». Я бы на месте Зеленского заболел бы, чтобы не лететь в Нью-Йорк», — сказал экс-депутат Рады.

По словам Артеменко, президента Украины ждет очень тяжелая поездка. Бывший депутат заявил, что в Вашингтоне от Зеленского ждут четкой позиции по внешней и внутренней политике Киева, однако украинский лидер не способен предложить американцам какую-либо конкретику. Кроме того, по мнению Артеменко, ситуация будет усугубляться повышенным вниманием СМИ к персоне Зеленского.

«Вашингтон понимает, что те обещания, которые были даны им во время избирательной кампании — я говорю и про посадки, и про дела против [бывшего президента Украины Петра] Порошенко — остаются обещаниями», — подчеркнул бывший депутат Рады.

Кроме того, Артеменко отметил, что в США ждут от Зеленского конкретики по вопросу конфликта в Донбассе. В связи с этим экс-депутат порекомендовал президенту Украины посетить Донбасс вместо Вашингтона, пишет «Народный Фронт».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям и провозгласили в Донбассе две народных республики — ЛНР и ДНР.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать в ходе встреч представителей контактных групп в Минске, а также в «нормандском формате», однако несмотря на достигнутые договоренности о перемирии украинская армия продолжает обстреливать Донбасс.