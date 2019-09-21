Ягудина обвинили в «пиаре на чужих трагедиях» после выпуска шоу о болезни Заворотнюк

Москва, 21 сентября. Российские спортсмены раскритиковали появление фигуриста Алексея Ягудина в ток-шоу, посвященном состоянию здоровья артистки театра и кино Анастасии Заворотнюк.

По словам телевизионного продюсера Алины Красна, Ягудин получил за участие в программе около 200 тысяч рублей. В студии он утверждал, что живет по соседству с Заворотнюк и часто видел у ее дома машины скорой помощи.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков после шоу обвинил коллегу в «пиаре на чужих трагедиях» и опроверг слова Ягудина.

«Их дома находятся на приличном расстоянии друг от друга», — цитирует его KP.Ru.

Траньков уточнил, что Ягудин и супруг Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, вовсе и не близкие друзья, а, наоборот, конкуренты.

«Многие наши ребята отказались идти на это шоу, согласился лишь Ягудин. Бог ему судья», – констатировал спортсмен.

Фигурист Роман Костомаров после выхода передачи в эфир прекратил общение с Ягудиным, а ведущая Елена Родина считает, что спортсмен «плюнул в душу» семье актрисы, спекулируя на теме ее болезни.

«Он осознанно солгал редакторам Первого канала и всей стране», — написала она в Instagram.

Во время эфира фигурист, по ее словам, также попытался прорекламировать собственные гастроли в Ялте.

Напомним, выпуск шоу «Пусть говорят», посвященный болезни известной актрисы, вышел на этой неделе. Гости телеведущего Дмитрия Борисова обсудили состояние здоровья артистки. Впоследствии продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил подать в суд на Первый канал из-за программы.

По данным СМИ, диагноз «злокачественная опухоль головного мозга» актрисе поставили немецкие врачи весной этого года. В Германии Заворотнюк, по словам журналистов, делали трепанацию черепа, чтобы добраться до новообразования. Слухи о тяжелом заболевании появились на фоне исчезновения актрисы с публичных мероприятий, пишет Infox.ru. При этом ни сама артистка, ни ее семья не комментировали происходящее.

СМИ предположили также, что болезнь могла развиться из-за процедуры ЭКО, которую 48-летняя Заворотнюк сделала, чтобы в третий раз стать мамой.

Ранее Telegram-канал Baza распространил информацию, что артистка никогда не впадала в кому и сейчас проходит лучевую терапию. До этого в прессе появлялись сообщения, что Заворотнюк якобы ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Также стало известно, что семья актрисы отказалась привлекать сторонних врачей для консультаций по ее лечению, хотя больница, в которой находится звезда сериала «Моя прекрасная няня», не запрещает такой возможности.