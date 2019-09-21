Амстердам, 21 сентября. Скифское золото, которое было привезено из Крыма в Голландию для проведения выставки в музее в Нидерландах, после ее завершения нигде не экспонировалось. Об этом заявил официальный представитель музея Алларда Пирсона в Амстердаме Яша Ланге.

Так называемое скифское золото более пяти лет назад вывезли с полуострова, чтобы продемонстрировать на выставке «Крым: золото и секреты Черного моря» в Европе.

Выставка давно прошла, но с тех пор об экспонатах ничего неизвестно.

«После завершения последнего дня работы выставки музей Пирсона взял на хранение все спорные предметы, ожидая окончания судебного процесса. После выставки предметы больше не экспонировались», — рассказал Ланге «Газете.Ru».

Нидерланды отказываются говорить, где теперь хранится скифское золото Крыма.

«Мы не разглашаем стоимость услуг по хранению, а также местоположение артефактов», — подчеркнул представитель музея.

В июле апелляционный суд Амстердама отложил окончательный вердикт по скифскому золоту, обосновав решение тем, что «необходима дополнительная информация от сторон касательно права собственности».

Суд также указал, что «Музей Алларда Пирсона в праве удерживать крымские сокровища до того момента, пока в суде не будет принято финальное решение по этому делу».

11 сентября крымские музеи предоставили апелляционному суду в Амстердаме новые доказательства принадлежности им коллекции увезенного золота.

Напомним, коллекция скифского золота, включающая примерно 2 тысячи артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Нидерландах в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Российской Федерацией.

После завершения работы экспозиции в августе 2014 года российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли определиться, кому возвращать артефакты. Тогда между сторонами начался спор об их принадлежности, сообщает «Взгляд». В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляционную жалобу.

Крым официально стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Несмотря на объективное решение, Украина по-прежнему продолжает считать полуостров своей территорией.