Киев, 21 сентября. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) работает над планом разведения сил и средств от линии разграничения в Донбассе. Об этом объявил глава Минобороны страны Андрей Загороднюк.

«План разведения создается, сейчас Генштаб над этим работает. Конечно, он будет представлен, он будет учитывать все риски», — рассказал он в интервью украинским СМИ.

Загороднюк уточнил, что разведение сил и средств в Донбассе будет проходить постепенно и участками.

«Будет надзор над тем, чтобы это происходило с обеих сторон», — добавил глава оборонного ведомства.

Напомним, представители Украины во время заседания контактной группы в Минске 18 сентября сорвали согласование «формулы Штайнмайера». Как сообщил полпред РФ Борис Грызлов, киевская делегация отказалась согласовать порядок «правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса». По его словам, украинская сторона также сорвала разведение сил в Петровском и Золотом, так как этот процесс напрямую связан с политическим аспектом урегулирования.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Ранее в ЛНР рассказали, что украинские силовики продолжают минировать территорию в районе населенного пункта Золотое.