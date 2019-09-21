У «Спартака» есть четыре кандидата на замену Кононову

Москва, 21 сентября. Перестановки на тренерском мостике возможны в столичном «Спартаке», сообщил Федеральному агентству новостей источник. По словам источника, знакомого с ситуацией, не исключен вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.

Сообщается, что вопрос возможного увольнения 53-летнего специалиста пока не поднимался, однако в связи с результатами команды руководство клуба может решиться на кадровые перестановки. Отмечается, что однозначного решения о преемнике также нет, однако в клубе держат в уме четырех кандидатов. В их числе значатся наставник «Урала» Дмитрий Парфенов, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Кроме того, не исключен вариант приглашения рулевого «Оренбурга» Владимира Федотова, а также иностранного специалиста, которого может предложить генеральный директор клуба Томас Цорн. Сообщается, что вариант с приглашением Курбана Бердыева не обсуждался.

Олег Кононов возглавил «Спартак» осенью прошлого года после отставки Массимо Карреры, сменив исполняющего обязанности Рауля Рианчо. В прошлом сезоне команда финишировала на пятом месте. Летом команду покинула большая группа футболистов. В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место после десяти туров, в активе команды 14 очков. Последние четыре матча во всех турнирах команда проиграла.