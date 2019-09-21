Клинцевич назвал глупостью отказ Украины участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ

Москва, 21 сентября. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал отказ Украины принимать участие в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Сенатор считает, что подобные действия являются капризом Киева и лишены здравого смысла.

«Это попытка привлечь внимание к себе и к неким своим проблемам», — отметил Клинцевич.

По словам сенатора, скоро шумиха в СМИ по поводу отказа Украины участвовать в сессии ПАСЕ стихнет, а о заявлениях Киева все забудут. Кроме того, Клинцевич подчеркнул, что ни Россия, ни ПАСЕ ничего не потеряют, если украинская делегация не прибудет на сессию.

Член комитета Совфеда уверен, что Европа уже устала от Украины. Как считает Клинцевич, страны Прибалтики будут пытаться отстоять интересы Киева в ПАСЕ, однако общая обстановка от этого не изменится.

Российский сенатор отметил, что для Украины отказ принимать участие в сессии ПАСЕ не несет ничего позитивного.

«Это очередная глупость, которую в политическом угаре, привлекая к себе внимание, демонстрируют украинские политики», — заявил Клинцевич.

Также сенатор рассказал телеканалу «360», что сожалеет о подобном поведении братской страны. Клинцевич назвал россиян терпеливым народом и сообщил, что они готовы ждать, когда соседи поумнеют.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по внешней политике Богдан Яременко заявил, что Киев отказался направлять делегацию в ПАСЕ, «не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием интересов» Украины, передает «Парламентская газета».

Отметим, что в июне было принято решение о восстановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ. РФ лишили права голоса в Ассамблее после того, как Россия в 2014 году воссоединилась с Крымом в ходе законного народного референдума. Киев выступил против возвращения полномочий российской делегации.