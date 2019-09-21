Действия США на Украине Трамп назвал бессмысленными. События дня. ФАН-ТВ

Бессмысленные действия США на Украине Президент США Дональд Трамп заявил, что действия Соединенных Штатов на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой нужно иметь дружеские отношения. Об этом пишет газета The Washington Post. Также в материале говорится, что американский президент отказывается назначать дату встречи в Вашингтоне со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В то же время помощники Трампа настаивают на проведении этих переговоров. Отметим, что предварительно встреча Трампа и Зеленского намечена на 25 сентября. Она должна состояться на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

«Нафтогаз» рассчитал тарифы на транзит российского газа «Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет. Об этом сообщает пресс-служба компании. Цена на транспортировку сырья будет зависеть от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. Например, при бронировании 60 млрд кубометров «Нафтогаз» будет осуществлять транзит газа по цене 3,21 доллара за тысячу кубометров на 100 километров. При бронировании 90 миллиардов кубометров цена составит 2,56 доллара. Напомним, Россия и Украина пока не смогли достичь каких-либо договоренностей по вопросу транзита. А действующий контракт истекает в конце 2019 года. Ранее министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность, что в любом случае решение по будущему транзита российского газа будет найдено. Глава энергетического ведомства отметил позитивный настрой всех сторон на консультациях. В частности, следующий раунд трехсторонних переговоров России, Украины и ЕК на министерском уровне состоится в 20-х числах октября.

«Желтых жилетов» разогнали слезоточивым газом Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона «желтых жилетов», протестующих в районе вокзала Сен-Лазар в Париже. 21 сентября во французской столице началась очередная несогласованная акция протеста сторонников движения «желтых жилетов». Полиция направила людей с площади к вокзалу. Внутри здания произошло несколько стычек с полицией. И уже на выходе из вокзала полицейские применили слезоточивый газ. Напомним, протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Руководство Франции приняло меры для успокоения обстановки. Но этого оказалось мало, протестующие стали требовать отставки президента.