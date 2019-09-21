Миро предложила наказать Семака за поведение Кокорина

Москва, 21 сентября. Блогер Лена Миро, известная своими скандальными публикациями в «Живом журнале», обрушилась с критикой на главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака. Поводом для поста разгневанной писательницы стала реакция Семака на отказ Российского футбольного союза (РФС) регистрировать вышедшего на свободу Александра Кокорина.

Главный тренер сине-бело-голубых был возмущен решением руководства РФС не регистрировать спортсмена вне трансферного окна, которое закрылось 2 сентября.

«Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину заниматься его работой. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола», — отреагировал Семак на решение РФС.

Миро, комментируя реакцию главного тренера клуба из Петербурга, опубликовала гневный пост, в котором обвинила Семака в аморальном поведении. Скандалистка утверждает, что Семак своими действиями и словами показывает подопечным, как они могут себя вести в обществе и что делать.

«Семак считает, что поведение Кокорина — норма, за которую ни сажать не стоило, ни теперь отказывать в регистрации на сезон, — написала Миро в блоге. — Конечно, в преступлении виноваты Кокорин, Мамаев и все их подельники. Но давайте начистоту? Ребята ведь эти тупенькие. Что им разрешает тренер, они то и делают. А значит, виноват-то тренер Семак».

Блогер предложила наказать наставника петербургской команды, поскольку его взгляды и высказывания не соответствуют званию тренера. По ее мнению, человек, которые считает нормальным устроенную Кокориным потасовку, не может воспитывать других спортсменов.

Позже Семак удалил свой пост и заявил, что «информация требует более тщательного изучения и проверки». Миро не оставила без внимания и этот шаг 43-летнего футбольного тренера.

«Семак трусливо удалил свое заявление. Не удивлена такому, потому что подлость и трусость — родные сестры. И раз такой тренер получает зарплату за наш с вами счет, его нужно просто уволить», — добавила она.

Напомним, «Зенит» после освобождения осужденного за две драки в Москве Александра Кокорина из колонии направил в РФС заявку с просьбой зарегистрировать игрока. РФС отказал в регистрации, поскольку трансферное окно закрыто.

Трансферное окно в России закрылось 2 сентября, однако клубы РПЛ могли заключить контракты со свободными агентами и добавить их в заявку на сезон до 16 сентября.